В Европе подтвердили связь между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca
Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил о наличии связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов, сообщает ТАСС.
По его словам, пока в EMA ещё не выяснили, что именно является причиной такой реакции.
Ранее ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у привившихся, сообщает RT. В частности, во Франции два человека скончались из-за тромбоза после прививки данной вакциной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru