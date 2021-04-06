В Европе подтвердили связь между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил о наличии связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов, сообщает ТАСС.

По его словам, пока в EMA ещё не выяснили, что именно является причиной такой реакции.

Ранее ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у привившихся, сообщает RT. В частности, во Франции два человека скончались из-за тромбоза после прививки данной вакциной.