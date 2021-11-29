В ВОЗ заявили об эффективности существующих вакцин против «омикрона»

Существующие препараты от COVID-19 являются эффективными против новой разновидности «омикрон»-штамма, сообщает телеканал «360».

В Нидерландах омикрон-штамм обнаружили у 13 приехавших из Африки

По данным Всемирной организации здравоохранения, эксперты продолжают работать с техническими партнерами, чтобы понять потенциальное влияние новой разновидности COVID-19 на существующие контрмеры, включая вакцины.

«Современные вакцины остаются эффективными против тяжелых случаев болезни и смерти», — отмечается в сообщении организации.

Омикрон-штамм коронавируса вызывает большую озабоченность. Об этом говорится в заявлении центра «Вектор» Роспотребнадзора. Ранее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о появлении в России коронавируса «омикрон».

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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