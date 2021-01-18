В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани моральной катастрофы

Из-за неравного распределения вакцины от коронавируса между богатыми и бедными странами мир оказался на грани моральной катастрофы. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Он назвал это «катастрофической моральной ошибкой», расплачиваться за которую придется человеческими жизнями. Об этом Гебрейесус сообщил во время сессии Исполнительного совета ВОЗ, передает RT.

По словам представителя организации, жители 49 обеспеченных стран уже получили более 39 млн доз препарата, а в одной из самых бедных стран сейчас сделано лишь 25 прививок, отмечает РИА ФАН.

Между тем, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в понедельник, что власти в России планируют привить от коронавируса почти 70 млн человек.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВОЗ
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