Голикова сообщила, сколько россиян планируется привить от COVID-19

Российские власти собираются привить от коронавируса 68,6 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.

Она пояснила, что необходимый уровень вакцинации определили ученые. По словам вице-премьера, без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет это 60% населения страны (68,6 млн человек).

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Голикова отметила, что эта цифра не окончательная и может измениться.

Также вице-премьер уточнила, что в первом квартале смогут сделать прививку против коронавируса, полностью или первым компонентом более 20 млн человек, передает RT.

За минувшие сутки в России зафиксировано 22 857 новых случаев COVID-19, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияТатьяна Голикова
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