Голикова сообщила, сколько россиян планируется привить от COVID-19
Российские власти собираются привить от коронавируса 68,6 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.
Она пояснила, что необходимый уровень вакцинации определили ученые. По словам вице-премьера, без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет это 60% населения страны (68,6 млн человек).
Голикова отметила, что эта цифра не окончательная и может измениться.
Также вице-премьер уточнила, что в первом квартале смогут сделать прививку против коронавируса, полностью или первым компонентом более 20 млн человек, передает RT.
За минувшие сутки в России зафиксировано 22 857 новых случаев COVID-19, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- МВД объяснило проведение выездного заседания суда по Навальному
- Генпрокуратура Белоруссии объявила оппозиционера Латушко в международный розыск
- Генсек НАТО призвал российские власти освободить Навального
- Стало известно, когда начнётся масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона»
- Из-под лавины в Карачаево-Черкесии спасли женщину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru