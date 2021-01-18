Голикова сообщила, сколько россиян планируется привить от COVID-19

Российские власти собираются привить от коронавируса 68,6 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.

Она пояснила, что необходимый уровень вакцинации определили ученые. По словам вице-премьера, без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет это 60% населения страны (68,6 млн человек).