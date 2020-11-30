В ВОЗ призвали не ждать окончания пандемии через несколько месяцев

В ближайшие месяцы ждать, что пандемия коронавируса закончится не стоит. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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По ее словам, эпидемия закончится только после выработки достаточного уровня иммунитета у населения.

Сейчас вирус находится в популяции и не собирается никуда уходить, отметила Вуйнович, призвав учиться жить вместе с ним, передает РИА ФАН.

Между тем, новосибирские разработчики «ЭпиВакКороны» приступили к разработке ещё трёх вакцин от COVID-19.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПандемияВОЗ
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