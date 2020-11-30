В ВОЗ призвали не ждать окончания пандемии через несколько месяцев
30 ноября 202012:23
В ближайшие месяцы ждать, что пандемия коронавируса закончится не стоит. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, эпидемия закончится только после выработки достаточного уровня иммунитета у населения.
Сейчас вирус находится в популяции и не собирается никуда уходить, отметила Вуйнович, призвав учиться жить вместе с ним, передает РИА ФАН.
Между тем, новосибирские разработчики «ЭпиВакКороны» приступили к разработке ещё трёх вакцин от COVID-19.
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30 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru