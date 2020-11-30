Создатели «ЭпиВакКороны» приступили к разработке ещё трёх вакцин от COVID-19
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где была создана вакцина «ЭпиВакКорона», работает над другими препаратами от коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В сообщении ведомства уточняется, что в разработке находятся три перспективные рекомбинантные вакцины на основе вируса везикулярного стоматита, вируса гриппа A и вируса кори.
Вакцина центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом от COVID-19. Первой стала вакцина «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи.
Ранее центр «Вектор» приступил к третьей фазе испытаний «ЭпиВакКороны», в которых примут участие 3 тысячи добровольцев. Кроме того, стартовали исследования на лицах старше 60 лет, а в будущем планируется проведение исследования на детях 14-17 лет.
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