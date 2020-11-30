В ВОЗ призвали россиян к осторожности в новогодние праздники
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович обратилась с призывом к гражданам России быть осторожнее на праздники в Новый год и Рождество в связи с инфекцией коронавируса. В комментарии ТАСС она подчеркнула, что риски подхватить заразиться по-прежнему достаточно высоки.
Фактором риска Вуйнович назвала традицию прогулок в людных местах на праздники, в то время как в условиях пандемии необходимо ограничить социальные контакты по максимуму.
Представитель ВОЗ также напомнила о риске заражения в общественном транспорте, поезде или самолёте, отмечает RT. В связи с этим необходимо, по возможности, отказаться от любых поездок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Названы сферы с ростом зарплат, несмотря на коронавирус
- В ВОЗ призвали россиян к осторожности в новогодние праздники
- Ни один из добровольцев по испытанию вакцины «Спутник V» в первом этапе не заболел COVID-19
- Глава Крыма сообщил о «критической» ситуации с водой в Симферополе
- Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru