В ВОЗ призвали россиян к осторожности в новогодние праздники

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович обратилась с призывом к гражданам России быть осторожнее на праздники в Новый год и Рождество в связи с инфекцией коронавируса. В комментарии ТАСС она подчеркнула, что риски подхватить заразиться по-прежнему достаточно высоки.

Фактором риска Вуйнович назвала традицию прогулок в людных местах на праздники, в то время как в условиях пандемии необходимо ограничить социальные контакты по максимуму.

Представитель ВОЗ также напомнила о риске заражения в общественном транспорте, поезде или самолёте, отмечает RT. В связи с этим необходимо, по возможности, отказаться от любых поездок.

