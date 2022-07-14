В ВОЗ перечислили препараты, которыми не следует лечиться от коронавируса

Отмечается, что в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов, и оба препарата наносят потенциальный вред.

При этом эксперты не уточнили, какие препараты следует использовать для лечения тяжелых форм коронавируса из-за отсутствия необходимой информации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира вернуть масочный режим в связи с растущим числом заболеваний коронавирусом.

