В ВОЗ перечислили препараты, которыми не следует лечиться от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения COVID-19 в легкой и умеренной формах, следует из сообщения ВОЗ.
Отмечается, что в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов, и оба препарата наносят потенциальный вред.
При этом эксперты не уточнили, какие препараты следует использовать для лечения тяжелых форм коронавируса из-за отсутствия необходимой информации.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира вернуть масочный режим в связи с растущим числом заболеваний коронавирусом.
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