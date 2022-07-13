Врач рассказал, с чем связана новая вспышка коронавируса в Европе

Рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.

«У них был всплеск заболеваемости COVID-19 в ноябре-декабре 2021 года, поэтому к текущему моменту приобретенный тогда естественным путем иммунитет практически исчез», – сообщил медик.

По его словам, в России пока не сложились условия для новой вспышки. Однако иммунная защита от коронавируса, сформировавшаяся благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет.

С учетом политической и экономической ситуации в России не будут вводить в начале сентября противоэпидемические меры и опять упустят момент, когда очередную волну коронавируса можно сбить, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

