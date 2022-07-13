Врач рассказал, с чем связана новая вспышка коронавируса в Европе
В странах Европы отмечается очередная вспышка распространения COVID-19.
Рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
«У них был всплеск заболеваемости COVID-19 в ноябре-декабре 2021 года, поэтому к текущему моменту приобретенный тогда естественным путем иммунитет практически исчез», – сообщил медик.
По его словам, в России пока не сложились условия для новой вспышки. Однако иммунная защита от коронавируса, сформировавшаяся благодаря вакцинации, и в России постепенно слабеет.
С учетом политической и экономической ситуации в России не будут вводить в начале сентября противоэпидемические меры и опять упустят момент, когда очередную волну коронавируса можно сбить, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- Врач рассказал, с чем связана новая вспышка коронавируса в Европе
- СМИ: ЕС и НАТО ужесточат контроль за передачей оружия Украине
- Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине
- Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
- СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку
- 13 июля наступит суперлуние
- СМИ: Twitter подал в суд на Илона Маска
- В Луганске прогремела серия мощных взрывов
- Кадыров прокомментировал предложение Рады признать независимость Ичкерии
- Полянский рассказал, как заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru