В ВОЗ ответили на затянувшийся процесс признания «Спутника V»

Как сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, в ВОЗ существует реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. «Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — отметила она.

Харрис отметила, что проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет».

Подача дополнительных данных для одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ожидается к концу декабря, вскоре после этого процесс признания препарата может быть завершен. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

