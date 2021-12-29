В ВОЗ ответили на затянувшийся процесс признания «Спутника V»

Стали известны причины длительного процесса признания вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщают «Известия».

ВОЗ назвала сроки инспекции на производстве «Спутника V» в России

Как сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, в ВОЗ существует реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. «Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — отметила она.

Харрис отметила, что проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет».

Подача дополнительных данных для одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ожидается к концу декабря, вскоре после этого процесс признания препарата может быть завершен. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусВакцинаСпутник V
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