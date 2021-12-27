Глава Европейского бюро ВОЗ предрек скорое признание вакцины «Спутник V»
Подача дополнительных данных для одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ожидается к концу декабря, вскоре после этого процесс признания препарата может быть завершен. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью ТАСС.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все юридические соглашения, необходимые для внесения в список препаратов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года. Подписание этих соглашений является предварительным условием для всех заявителей для начала оценки EUL», — сообщил Клюге.
По словам представителя ВОЗ, в ноябре стороны обсудили необходимость предоставления дополнительных данных по российской вакцине, и РФПИ обязался представить подробную дорожную карту для представления данных и одобрения препарата, отмечает РЕН ТВ. Необходимая информация может быть предоставлена до конца 2021 года, пишет RT.
Клюге подчеркнул, что длительный процесс одобрения «Спутника V» не связан с политикой.
«ВОЗ относится ко всем заявителям одинаково, используя одни и те же критерии для оценки любого конкретного продукта, в данном случае вакцины от COVID-19», — отметил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru