ВОЗ назвала сроки инспекции на производстве «Спутника V» в России

Всемирная организация здравоохранения допускает, что инспекция в России по производству «Спутника V» может состояться в феврале. ВОЗ ожидает документы по вакцине к концу декабря и в январе, сообщила директор по регулированию и преквалификации Организации Роджерио Гаспар.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис завила RT, что организация всё ещё проверяет техническое досье на российский препарат от коронавируса. Вакцину до сих пор не одобрили ни ВОЗ, ни Евросоюз.

У ВОЗ возникли вопросы к одной из российских фабрик, где выпускают вакцину. Кроме того, Москва затягивает с предоставлением необходимых для регистрации данных.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусСпутник V
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