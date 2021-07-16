В ВОЗ допустили утечку коронавируса из лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает того, что коронавирус имеет искусственное происхождение, сообщает Associated Press.

Американские ученые заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19

Он напомнил, что был иммунологом и работал в лаборатории. «В них случаются инциденты», — отметил глава организации.

Гебрейесус считает, что отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2 преждевременно и призвал китайские власти к «прозрачности, открытости и сотрудничеству».

Напомним, большинство экспертов в мире считают, что COVID-19 возник естественным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.

Нетесов отметил, что поиск исходных вариантов продолжается, поэтому окончательный ответ на вопрос о происхождении коронавируса будет дан нескоро.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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