В ВОЗ допустили утечку коронавируса из лаборатории
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает того, что коронавирус имеет искусственное происхождение, сообщает Associated Press.
Он напомнил, что был иммунологом и работал в лаборатории. «В них случаются инциденты», — отметил глава организации.
Гебрейесус считает, что отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2 преждевременно и призвал китайские власти к «прозрачности, открытости и сотрудничеству».
Напомним, большинство экспертов в мире считают, что COVID-19 возник естественным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.
Нетесов отметил, что поиск исходных вариантов продолжается, поэтому окончательный ответ на вопрос о происхождении коронавируса будет дан нескоро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru