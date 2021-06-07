Американские ученые заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19

У возбудителя COVID-19 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, что дает основания говорить об искусственном происхождении вируса. Об этом говорится в статье профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера и доктора Стивена Куэя в газете The Wall Street Journal.

Исследователи обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которую ученые часто используют для усиления заразности и летальности вирусов. В природе такая комбинация встречается крайне редко. По словам профессора, новый коронавирус не мог получить эту последовательность просто так.