Американские ученые заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19
У возбудителя COVID-19 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус, что дает основания говорить об искусственном происхождении вируса. Об этом говорится в статье профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера и доктора Стивена Куэя в газете The Wall Street Journal.
Исследователи обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которую ученые часто используют для усиления заразности и летальности вирусов. В природе такая комбинация встречается крайне редко. По словам профессора, новый коронавирус не мог получить эту последовательность просто так.
Получается, что ARS-CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность – двойную CGG.
В последнее время возросло число публикаций СМИ и заявлений западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Накануне Белый дом сообщил о том, что такая версия не исключается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 429 / сут.
Умерли
124 тыс.+330 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 756 / сут.
- Все замглавы МИД Армении подали в отставку
- Американские ученые заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19
- Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с главой Евросовета
- МВД утвердило правила доставления нетрезвых граждан в вытрезвители
- Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании»
- В Киеве анонсировали разговор Зеленского и Байдена
- Глава Евросовета обсудил с Путиным двусторонние отношения и пандемию
- В России прорабатывают вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов
- В Минфине исключили введение запрета на расчёты в долларах
- СМИ: СБУ отрицает задержание украинского агента в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru