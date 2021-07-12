Специалист назвал две версии происхождения COVID-19

По его словам, несмотря на это, определенности пока нет. Среди рассматриваемых гипотез специалист назвал: "штамм или утечку из лаборатории штамма от каких-то животных".

Нетесов отметил, что поиск исходных вариантов продолжается, поэтому окончательный ответ на вопрос о происхождении коронавируса будет дан нескоро.

В лабораторном происхождении COVID-19 уверено большинство жителей США. Как показало исследование телеканала Fox News, 60% американцев считают, что COVID-19 был создан в китайской лаборатории. 31% граждан полагает, что коронавирус возник естественным путем. Если КНР не будет способствовать изучению истоков распространения вируса, то стране грозит международная изоляция, сообщил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

