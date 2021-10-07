В Воронежской и Вологодской областях введена обязательная вакцинация от коронавируса

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан вводится в Вологодской и Воронежской областях, сообщает телеканал «360».

Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели в Рязанской области

Такая мера вызвана эпидемиологической ситуацией в данных регионах. В Воронежской области обязали иммунизироваться сотрудников сфер образования, здравоохранения, социальных услуг, торговли, общественного транспорта и некоторых других.

Процент вакцинированных в организациях должен составлять не менее 80. Также поставить прививку должны те, кто работает в гостиницах и общепите, театрах и концертных залах, аквапарках и фитнес-клубах. Срок вакцинации — до 30 ноября.

В Вологодской области обязательной вакцинации подлежат работники образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания, а также государственные и муниципальные служащие и работники органов власти.

Тем временем, правительство Архангельской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 приняло решение с 11 октября ввести в регионе QR-коды для посещения предприятий общественного питания.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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