В Воронежской и Вологодской областях введена обязательная вакцинация от коронавируса

Такая мера вызвана эпидемиологической ситуацией в данных регионах. В Воронежской области обязали иммунизироваться сотрудников сфер образования, здравоохранения, социальных услуг, торговли, общественного транспорта и некоторых других.

Процент вакцинированных в организациях должен составлять не менее 80. Также поставить прививку должны те, кто работает в гостиницах и общепите, театрах и концертных залах, аквапарках и фитнес-клубах. Срок вакцинации — до 30 ноября.

В Вологодской области обязательной вакцинации подлежат работники образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания, а также государственные и муниципальные служащие и работники органов власти.

Тем временем, правительство Архангельской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 приняло решение с 11 октября ввести в регионе QR-коды для посещения предприятий общественного питания.

