Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели в Рязанской области

Глава управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева подписала постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли и сферы услуг, а также общепита, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, привиться от COVID-19 следует работникам предприятий ЖКХ, промышленности, а также госслужащим. сотрудникам театров и концертных залов, органов местного самоуправления.

Руководителям необходимо обеспечить вакцинацию не менее 80% от общей численности сотрудников. Первый компонент следует получить до 1 ноября 2021 года, второй укол - до 1 декабря 2021 года. В противном случае разрешено отстранить работников от работы и перевести непривитых на дистанционный режим с 1 ноября 2021 года.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти не планируют вводить принудительную вакцинацию от коронавируса в России.

