Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели в Рязанской области
Глава управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева подписала постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работников торговли и сферы услуг, а также общепита, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, привиться от COVID-19 следует работникам предприятий ЖКХ, промышленности, а также госслужащим. сотрудникам театров и концертных залов, органов местного самоуправления.
Руководителям необходимо обеспечить вакцинацию не менее 80% от общей численности сотрудников. Первый компонент следует получить до 1 ноября 2021 года, второй укол - до 1 декабря 2021 года. В противном случае разрешено отстранить работников от работы и перевести непривитых на дистанционный режим с 1 ноября 2021 года.
Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти не планируют вводить принудительную вакцинацию от коронавируса в России.
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