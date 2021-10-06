Власти Архангельской области объявили о вводе QR-кодов
Правительство Архангельской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 приняло решение с 11 октября ввести в регионе QR-коды для посещения предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба областной адмиинистрации.
QR-код или справка о перенесённом коронавирусе также потребуется тем гражданам, которые намерены посетить массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области. Кроме того, доступ разрешат при отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за три дня до предъявления.
Ранее власти Калининградской области ввели QR-коды для посетителей кафе. С 8 октября заведения общепита в регионе можно будет посетить только при наличии QR-кода о вакцинации либо справки о перенесённом заболевании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новой Госдуме
- Экс-футболист «Спартака» признался в участии в «договорняках»
- Путин заявил о невыгоде для РФ ажиотажа на рынке газа
- Власти Архангельской области объявили о вводе QR-кодов
- СМИ: несколько человек были убиты в результате стрельбы в школе в Техасе
- Путин призвал «Газпром» не увеличивать поставки газа в обход Украины
- Группу анархистов в Белоруссии обвинили в терроризме
- ФАС запретила «Авито» покупать ЦИАН
- Сенатор от Адыгеи Селезнёв умер от COVID-19
- Совбез РФ: Террористы взяли на вооружение COVID-больных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru