Власти Архангельской области объявили о вводе QR-кодов

Правительство Архангельской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 приняло решение с 11 октября ввести в регионе QR-коды для посещения предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба областной адмиинистрации.

QR-код или справка о перенесённом коронавирусе также потребуется тем гражданам, которые намерены посетить массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области. Кроме того, доступ разрешат при отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за три дня до предъявления.

Ранее власти Калининградской области ввели QR-коды для посетителей кафе. С 8 октября заведения общепита в регионе можно будет посетить только при наличии QR-кода о вакцинации либо справки о перенесённом заболевании.