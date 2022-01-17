В «Векторе» рассказали, на какой поверхности меньше всего живет «омикрон»

Способность разновидности COVID-19 «омикрон» к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГНЦ «Вектор».

Китай сообщил о первом случае инфицирования «омикроном»

Как оказалось, быстрее всего этот штамм коронавируса становится неактивен на керамике. Российские эксперты провели серию экспериментов, чтобы определить жизнеспособность вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде.

На керамической поверхности COVID-19 инактивируется менее чем через 24 часа. В целом динамика снижения инфекционности «омикрона» не отличалась от других штаммов коронавируса. Ученые отметили, что применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания.

Препарат против коронавируса «Спутник V» российского производства демонстрирует хорошую нейтрализацию штамма «омикрон», говорится в Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Отмечается, что лучшим способом борьбы с мутациями является комбинация различных вакцин, а потому важно партнерство между производителями.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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