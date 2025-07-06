Глава Минфина США предупредил торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа
Глава Минфина США Скотт Бессент предупреждает торговых партнеров, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля. Об этом Бессент заявил в интервью телеканалу CNN.
По словам Бессента, президент США Дональд Трамп планирует направить письма некоторым торговым партнерам страны, в которых будет указано, что в случае отсутствия прогресса в переговорах 1 августа они вернутся к тарифному уровню, действовавшему 2 апреля. По его мнению, это может привести к заключению множества сделок в ближайшее время.
Бессент уточнил, что указанные меры будут применяться в отношении стран, не являющихся крупными торговыми партнерами Соединенных Штатов.
Ранее Бессент заявил, что возможность введения новых санкций против России остается на повестке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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