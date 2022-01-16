Китай сообщил о первом случае инфицирования «омикроном»

Это произошло за три недели до начала Зимних Олимпийских игр, которые стартуют в Пекине 4 февраля.

По этой причине должностные лица пекинского района Хайдянь закрыли жилую зону и рабочее место первого зараженного «омикроном» и взяли более 2 тыс. тестов у людей, так или иначе связанных с заболевшим.

Течение коронавируса при заражении «омикроном» отличается от того, как протекает заболевание другими штаммами COVID-19. Об этом рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

