В РФПИ рассказали, как действует «Спутник V» на «омикрон»
Препарат против коронавируса «Спутник V» российского производства демонстрирует хорошую нейтрализацию штамма «омикрон», говорится в Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
По его словам, самой большой проблемой является мутация коронавируса, поэтому специалистам необходимо убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих изменений. Как отметил Дмитриев, в этом отношении платформа «Спутника V» работает очень хорошо.
Отмечается, что лучшим способом борьбы с мутациями является комбинация различных вакцин, а потому важно партнерство между производителями.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что легко перенес заболевание «омикроном», потому что был привит «Спутником V».
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