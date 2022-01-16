В РФПИ рассказали, как действует «Спутник V» на «омикрон»

По его словам, самой большой проблемой является мутация коронавируса, поэтому специалистам необходимо убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих изменений. Как отметил Дмитриев, в этом отношении платформа «Спутника V» работает очень хорошо.

Отмечается, что лучшим способом борьбы с мутациями является комбинация различных вакцин, а потому важно партнерство между производителями.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что легко перенес заболевание «омикроном», потому что был привит «Спутником V».

