В РФПИ рассказали, как действует «Спутник V» на «омикрон»

Препарат против коронавируса «Спутник V» российского производства демонстрирует хорошую нейтрализацию штамма «омикрон», говорится в Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Эксперт назвал отличия «омикрона» от других штаммов COVID-19

По его словам, самой большой проблемой является мутация коронавируса, поэтому специалистам необходимо убедиться, что вакцина работает против текущих и будущих изменений. Как отметил Дмитриев, в этом отношении платформа «Спутника V» работает очень хорошо.

Отмечается, что лучшим способом борьбы с мутациями является комбинация различных вакцин, а потому важно партнерство между производителями.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что легко перенес заболевание «омикроном», потому что был привит «Спутником V».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусВакцинаСпутник V
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры