В Тульской области вводят школьные каникулы из-за распространения коронавируса
Власти Тульской области на фоне сложной эпидемиологической ситуации с ОРВИ и коронавирусом вводят в школах региона единые каникулы, которые продлятся с 25 октября по 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
Как сообщила министр образования области Алевтина Шевелева, из-за превышения порога заболеваемости вирусными инфекциями и новых случаев COVID-19 приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов. На дистанционную форму обучения перешли 155 классов 74 школ, 25 групп в девяти учреждениях среднего профессионального образования.
Губернатор региона Алексей Дюмин поручил проработать вопрос перехода школьников региона на дистанционное обучение, если того потребует обстановка.
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