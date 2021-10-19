В Тульской области вводят школьные каникулы из-за распространения коронавируса

Как сообщила министр образования области Алевтина Шевелева, из-за превышения порога заболеваемости вирусными инфекциями и новых случаев COVID-19 приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов. На дистанционную форму обучения перешли 155 классов 74 школ, 25 групп в девяти учреждениях среднего профессионального образования.

Губернатор региона Алексей Дюмин поручил проработать вопрос перехода школьников региона на дистанционное обучение, если того потребует обстановка.

Принудительная вакцинация от коронавируса в России приведет к массовой покупке сертификатов о вакцинации, предположил врач-инфекционист Евгений Тимаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

