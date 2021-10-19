В Тульской области вводят школьные каникулы из-за распространения коронавируса

Власти Тульской области на фоне сложной эпидемиологической ситуации с ОРВИ и коронавирусом вводят в школах региона единые каникулы, которые продлятся с 25 октября по 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

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Как сообщила министр образования области Алевтина Шевелева, из-за превышения порога заболеваемости вирусными инфекциями и новых случаев COVID-19 приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов. На дистанционную форму обучения перешли 155 классов 74 школ, 25 групп в девяти учреждениях среднего профессионального образования.

Губернатор региона Алексей Дюмин поручил проработать вопрос перехода школьников региона на дистанционное обучение, если того потребует обстановка.

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ТЕГИ:КоронавирусКаникулыШкола
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