В США назвали особенности дельта-штамма коронавируса

По его словам Фаучи, этот тип коронавируса более смертоносный, так как приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в ряде случаях к смерти. «Вирус легче передается от человека к человеку», — отметил Фаучи.

Ранее стало известно, что индийская разновидность коронавируса может проявляться в виде болей в желудке и диареи.

