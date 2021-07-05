В США назвали особенности дельта-штамма коронавируса

Индийская разновидность COVID-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем другие штаммы, сообщает NBC со ссылкой на главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Индийский и британский штаммы коронавируса выявили в Крыму

По его словам Фаучи, этот тип коронавируса более смертоносный, так как приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в ряде случаях к смерти. «Вирус легче передается от человека к человеку», — отметил Фаучи.

Ранее стало известно, что индийская разновидность коронавируса может проявляться в виде болей в желудке и диареи.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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