В США назвали особенности дельта-штамма коронавируса
Индийская разновидность COVID-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем другие штаммы, сообщает NBC со ссылкой на главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
По его словам Фаучи, этот тип коронавируса более смертоносный, так как приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в ряде случаях к смерти. «Вирус легче передается от человека к человеку», — отметил Фаучи.
Ранее стало известно, что индийская разновидность коронавируса может проявляться в виде болей в желудке и диареи.
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