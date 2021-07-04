Названы симптомы индийского штамма коронавируса
Индийская разновидность коронавируса может проявляться в виде болей в желудке и диареи, сообщает ТАСС со ссылкой на пульмонолога Алексея Никишенкова.
По его словам, в последнее время «коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно - кашель, слабость, миалгия», — отметил эксперт.
Как сообщил врач-вирусолог Виктор Ларичев, все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийского штамма.
Тем временем, опасная стадия развития пандемии коронавируса отмечается в мире из-за нового штамма «дельта». Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ подчеркнул, что эту разновидность инфекции обнаружили как минимум в 98 странах, штамм очень опасен и продолжает мутировать.
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