Названы симптомы индийского штамма коронавируса

По его словам, в последнее время «коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно - кашель, слабость, миалгия», — отметил эксперт.

Как сообщил врач-вирусолог Виктор Ларичев, все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийского штамма.

Тем временем, опасная стадия развития пандемии коронавируса отмечается в мире из-за нового штамма «дельта». Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что эту разновидность инфекции обнаружили как минимум в 98 странах, штамм очень опасен и продолжает мутировать.

