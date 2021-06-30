Индийский и британский штаммы коронавируса выявили в Крыму
Глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что по результатам секвенирования на территории полуострова были выделены как традиционные штаммы COVI|D-19, так и британский и индийский штаммы,сообщает РИА Новости.
По её словам, это означает, что в республике «идёт смешанное циркулирование» штаммов.
Также Пеньковская добавила, что всё больше заболевает молодое поколение.
«На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. То есть, поражено работоспособное население» - резюмировала глава регионального Роспотребнадзора.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал условие для введения жёстких ограничительных мер из-за коронавируса в регионе, сообщает RT. По его словам, это возможно в случае, если эпидемиологическая ситуация выйдет из-под контроля.
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