В сертификатах о вакцинации обозначат сроки иммунной защиты
23 июня 202115:26
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты привившихся от коронавируса будут дополнены информацией о сроках иммунной защиты.
По ее словам, уже даны соответствующие поручения, передает ТАСС.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» может сохранять защиту до двух лет. Однако, по его словам, эта версия требует проведения исследования.
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23 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru