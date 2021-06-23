В сертификатах о вакцинации обозначат сроки иммунной защиты

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты привившихся от коронавируса будут дополнены информацией о сроках иммунной защиты.

Вирусолог рассказал, почему люди заболевают COVID после прививки

По ее словам, уже даны соответствующие поручения, передает ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» может сохранять защиту до двух лет. Однако, по его словам, эта версия требует проведения исследования.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияТатьяна Голикова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры