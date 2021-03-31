Вирусолог рассказал, почему люди заболевают COVID после прививки

Около тысячи человек в Москве после введения второго компонента вакцины от коронавируса заболели COVID-19, то есть примерно 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса соцразвития столицы. Речь идет о тех, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, их болезнь протекала в легкой форме.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что если бы эти москвичи не привились, течение их болезни могло бы быть тяжелым, не исключен и самый пессимистичный вариант.

«Индивидуальные реакции могут быть разные, вакцина может не сработать. Официально заявлено об эффективности больше 90%, но не 100%. Надо понимать, как проходит заболевание: в легкой или тяжелой форме. Если вакцинация дает возможность дает избежать тяжелого течения болезни и смерти, то это хороший препарат. Приведенная информация не внушает тревоги относительно свойств этой вакцины. И не нужно делать поспешных выводов», - отметил он..