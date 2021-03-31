Вирусолог рассказал, почему люди заболевают COVID после прививки

Профессор МГУ заявил НСН, что заболевшие после вакцинации люди могли бы болеть в тяжелой форме, если бы не сделали прививку.

Около тысячи человек в Москве после введения второго компонента вакцины от коронавируса заболели COVID-19, то есть примерно 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса соцразвития столицы. Речь идет о тех, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, их болезнь протекала в легкой форме.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что если бы эти москвичи не привились, течение их болезни могло бы быть тяжелым, не исключен и самый пессимистичный вариант.

«Индивидуальные реакции могут быть разные, вакцина может не сработать. Официально заявлено об эффективности больше 90%, но не 100%. Надо понимать, как проходит заболевание: в легкой или тяжелой форме. Если вакцинация дает возможность дает избежать тяжелого течения болезни и смерти, то это хороший препарат. Приведенная информация не внушает тревоги относительно свойств этой вакцины. И не нужно делать поспешных выводов», - отметил он..

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Аграновский отметил, что каждый человек индивидуально реагирует на препарат, иммунный ответ у каждого разный. И даже небольшой уровень антител у человека поможет легко перенести болезнь. Эксперт предположил, что заболевшие после прививки, наверняка не обладают хорошим иммунитетом.

«И если бы они встретились с инфекцией без вакцины, результат мог бы быть гораздо более серьезным», - резюмировал профессор Аграновский.

Он добавил, что привился в районной поликлинике «Спутником V» и сам, и семья, чувствуют все себя хорошо, в том числе, психологически.

«Вся защита, которая только возможна, получена. И это удовлетворение от того, что защищаете вакциной и себя, и семью, и, возможно, прерываете какую-то цепочку, на другом конце могли быть неприятности, и их не будет», - подытожил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ.

Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что текущие показатели заболеваемости COVID-19 в России «позволяют говорить о третьей волне».

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ФОТО: РИА Новости
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