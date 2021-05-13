Гинцбург заявил, что «Спутник V» может защитить на два года

Российская вакцина «Спутник V» может сохранять защиту до двух лет. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Однако, по его словам, эта версия требует провести исследование. Ученый подчеркнул, что выяснение сроков сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» поможет сэкономить большие средства государства.

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«У нас есть большая уверенность, что два года точно будет защита», - сказал Гинцбург РИА Новости.

Он добавил, что если будет доказано, что российский препарат способен защищать от COVID-19 на два-три года, а зарубежные вакцины на значительно меньший срок, то это будут два совершенно разных по качеству продукта.

Ранее опрощенные НСН врачи подтвердили, что вакцина «Спутник V» эффективна против индийского штамма коронавируса, впервые зафиксированного в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаАлександр Гинцбург
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