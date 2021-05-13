Гинцбург заявил, что «Спутник V» может защитить на два года

«У нас есть большая уверенность, что два года точно будет защита», - сказал Гинцбург РИА Новости.

Он добавил, что если будет доказано, что российский препарат способен защищать от COVID-19 на два-три года, а зарубежные вакцины на значительно меньший срок, то это будут два совершенно разных по качеству продукта.

Ранее опрощенные НСН врачи подтвердили, что вакцина «Спутник V» эффективна против индийского штамма коронавируса, впервые зафиксированного в России.

