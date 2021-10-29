В Рязанской области введут QR-коды для посещения общественных мест

В Рязанской области для посещения бань и саун, а также торговых и торгово-развлекательных комплексов понадобятся QR-коды, сообщает RT.

Власти Иркутской области введут QR-коды для посещения торговых центров

Согласно распоряжению губернатора региона Николая Любимова, для входа в эти учреждения можно будет также предъявить справку о перенесённом COVID-19 или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан снижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ввод системы QR-кодов на общественном транспорте является прерогативой региональных властей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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