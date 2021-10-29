В Рязанской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Согласно распоряжению губернатора региона Николая Любимова, для входа в эти учреждения можно будет также предъявить справку о перенесённом COVID-19 или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан снижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ввод системы QR-кодов на общественном транспорте является прерогативой региональных властей.

