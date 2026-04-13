Первый пациент получил новую вакцину от колоректального рака
Первому пациенту с колоректальным раком ввели пептидную онковакцину «ОНКОПЕПТ», переносимость препарата оценивается как хорошая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
По данным агентства, первую инъекцию пациент получил 31 марта 2026 года, к настоящему моменту ему уже провели три введения вакцины. В ФМБА отметили, что побочных эффектов, которые могли бы повлиять на продолжение терапии, не зафиксировано.
Вакцина для второго пациента уже подготовлена, первое введение запланировано на 20 апреля.
«ОНКОПЕПТ» разрабатывается как средство для лечения колоректального рака и относится к персонализированным пептидным вакцинам, направленным на активацию иммунного ответа против опухоли, передает «Радиоточка НСН».
