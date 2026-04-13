Первый пациент получил новую вакцину от колоректального рака

Первому пациенту с колоректальным раком ввели пептидную онковакцину «ОНКОПЕПТ», переносимость препарата оценивается как хорошая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

По данным агентства, первую инъекцию пациент получил 31 марта 2026 года, к настоящему моменту ему уже провели три введения вакцины. В ФМБА отметили, что побочных эффектов, которые могли бы повлиять на продолжение терапии, не зафиксировано.