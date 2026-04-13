Хирург объяснила изменения во внешности Анджелины Джоли
Изменения во внешности голливудской актрисы Анджелины Джоли могут быть связаны с агрессивной блефаропластикой с гиперкоррекцией. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказала пластический хирург Мария Хайдар.
По ее словам, в области верхних век, вероятно, было удалено слишком много тканей, из-за чего стали заметны очертания костных глазниц. Нижние веки, как считает врач, приобрели неестественно округлую форму, что нарушило природный разрез глаз. В результате периорбитальная зона выглядит «перетянутой», а взгляд — менее естественным.
Специалист также допустила, что актриса могла использовать филлеры в области скул и подбородка. По ее оценке, избыток таких процедур способен придать лицу излишнюю угловатость и сделать черты более жесткими.
При этом Хайдар отметила, что сама Джоли отрицала пластические операции, за исключением установки грудных имплантов. Однако, по мнению врача, актриса могла ранее скорректировать форму носа: на архивных снимках он выглядит более широким, тогда как со временем стал более изящным.
Также хирург сочла спорными предположения об удалении комков Биша, указав, что уменьшение объема щек может быть связано с естественными возрастными изменениями или снижением веса. Вместе с тем она допустила, что актриса могла прибегнуть к эндоскопическому лифтингу, на что указывают подтянутые контуры лица и шеи, передает «Радиоточка НСН».
