Хирург объяснила изменения во внешности Анджелины Джоли

Специалист также допустила, что актриса могла использовать филлеры в области скул и подбородка. По ее оценке, избыток таких процедур способен придать лицу излишнюю угловатость и сделать черты более жесткими.

При этом Хайдар отметила, что сама Джоли отрицала пластические операции, за исключением установки грудных имплантов. Однако, по мнению врача, актриса могла ранее скорректировать форму носа: на архивных снимках он выглядит более широким, тогда как со временем стал более изящным.

Также хирург сочла спорными предположения об удалении комков Биша, указав, что уменьшение объема щек может быть связано с естественными возрастными изменениями или снижением веса. Вместе с тем она допустила, что актриса могла прибегнуть к эндоскопическому лифтингу, на что указывают подтянутые контуры лица и шеи, передает «Радиоточка НСН».

