Суд отклонил иск Трампа к WSJ на $10 миллиардов

Федеральный суд во Флориде отклонил иск президента США Дональда Трампа на $10 миллиардов к медиамагнату Руперту Мердоку и газете The Wall Street Journal из-за публикации о письме Трампа финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает CNBC.

Судья Даррин Гейлс указал, что Трамп не смог доказать наличие «злого умысла» со стороны ответчиков — обязательного условия в делах о клевете с участием публичных лиц. При этом суд разрешил подать уточненный иск.