Венгрия после выборов меняет политический курс
Победа оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии приведет к смене власт — премьер-министр Виктор Орбан уступит пост лидеру партии Петеру Мадьяру. Об этом говорится в сюжете корреспондента РЕН ТВ Виталия Чащухина.
Как отмечается, Мадьяр заявил о готовности к прагматичному сотрудничеству с Россией, одновременно рассчитывая улучшить отношения с Евросоюзом, вернуть замороженные средства и укрепить связи с НАТО.
В программе победившей партии нет радикального сближения с ЕС: вопрос о членстве Украины предлагается вынести на референдум, миграционная политика останется жесткой, а поставки оружия Киеву не планируются.
По данным сюжета, смена власти была позитивно воспринята рядом европейских лидеров, однако эксперты считают, что Венгрия сохранит самостоятельный курс, а уход Орбана лишит ЕС удобного объяснения внутренних разногласий, передает «Радиоточка НСН».
