Песков не исключил введения QR-кодов на транспорте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ввод системы QR-кодов на общественном транспорте является прерогативой региональных властей, сообщает ТАСС.
По его словам, это также касается и введения подобных требований в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
«Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия», - резюмировал представитель Кремля.
Ранее власти Хакасии объявили, что с 28 октября по 7 ноября в трёх городах республики из-за коронавируса приостановят работу общественного транспорта, сообщает RT.
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