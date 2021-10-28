Песков не исключил введения QR-кодов на транспорте

По его словам, это также касается и введения подобных требований в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

«Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее власти Хакасии объявили, что с 28 октября по 7 ноября в трёх городах республики из-за коронавируса приостановят работу общественного транспорта, сообщает RT.



