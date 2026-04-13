Более 11 тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за паводков

В Дагестане из-за подтоплений эвакуировали более 11 260 человек, включая 2,5 тысячи детей. Об этом сообщил вице-премьер республики Рамазан Джафаров на заседании оперативного штаба под руководством главы региона Сергея Меликова.

По его словам, в пунктах временного размещения сейчас находятся 532 человека, среди них 177 детей. Остальные эвакуированные разместились у родственников.

Число подтопленных в Дагестане жилых домов превысило 9,8 тысячи

Меликов поручил организовать оздоровительный отдых в первую очередь для детей, находящихся в пунктах временного размещения. Ранее Минпросвещения России сообщило, что для пострадавших семей выделят 170 путевок в федеральные детские центры, при этом первая группа из 80 школьников уже направлена в «Артек».

Массовые подтопления в регионе произошли после сильных осадков 28-29 марта и 5 апреля. В результате были нарушены системы водо- и электроснабжения, зафиксированы камнепады и сходы селевых масс, а также повреждены дороги и мосты. В ряде районов проводилась эвакуация жителей из подтопленных домов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба администрации Махачкалы
