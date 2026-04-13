Более 11 тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за паводков
В Дагестане из-за подтоплений эвакуировали более 11 260 человек, включая 2,5 тысячи детей. Об этом сообщил вице-премьер республики Рамазан Джафаров на заседании оперативного штаба под руководством главы региона Сергея Меликова.
По его словам, в пунктах временного размещения сейчас находятся 532 человека, среди них 177 детей. Остальные эвакуированные разместились у родственников.
Меликов поручил организовать оздоровительный отдых в первую очередь для детей, находящихся в пунктах временного размещения. Ранее Минпросвещения России сообщило, что для пострадавших семей выделят 170 путевок в федеральные детские центры, при этом первая группа из 80 школьников уже направлена в «Артек».
Массовые подтопления в регионе произошли после сильных осадков 28-29 марта и 5 апреля. В результате были нарушены системы водо- и электроснабжения, зафиксированы камнепады и сходы селевых масс, а также повреждены дороги и мосты. В ряде районов проводилась эвакуация жителей из подтопленных домов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Не выдерживают: Какие иностранные бренды покидают российские ТЦ
- В России объяснили отказ поздравлять нового лидера Венгрии
- Первый пациент получил новую вакцину от колоректального рака
- Психиатр призвал не давить на подростков при резкой смене поведения
- Суд отклонил иск Трампа к WSJ на $10 миллиардов
- Roblox введет защищенные аккаунты для детей
- «Чей туфля?»: Ученый дал совет, как сделать речь правильной
- Голикову призвали подтвердить отсутствие планов повысить пенсионный возраст
- Трунов назвал два условия для смягчения приговора экс-мужу Лерчек
- Салют и парад на 9 Мая отменили в Саратовской области