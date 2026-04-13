Более 11 тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за паводков

В Дагестане из-за подтоплений эвакуировали более 11 260 человек, включая 2,5 тысячи детей. Об этом сообщил вице-премьер республики Рамазан Джафаров на заседании оперативного штаба под руководством главы региона Сергея Меликова.

По его словам, в пунктах временного размещения сейчас находятся 532 человека, среди них 177 детей. Остальные эвакуированные разместились у родственников.