Власти Иркутской области введут QR-коды для посещения торговых центров

Отмечается, что посетители ТЦ должны будут иметь при себе паспорт или его копию, сертификат о вакцинации против COVID-19, «подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг». Переболевшим коронавирусом необходимо предъявлять в ТЦ подтверждаемый QR-кодом сертификат о заболевании, где указано, что с даты выздоровления прошло не более полугода. Требование не распространяется на несовершеннолетних жителей региона, отмечает RT.

Кроме того, с 30 октября приостановят работу организации, предоставляющие услуги детских игровых комнат, детские развлекательные центры. Также в ближайшие дни власти Иркутской области усилят рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в учреждениях торговли и культуры, в транспорте.

