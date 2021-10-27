Власти Иркутской области введут QR-коды для посещения торговых центров
Паспорт и сертификат о вакцинации с QR-кодом потребуются с 30 октября при посещении торговых центров в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Отмечается, что посетители ТЦ должны будут иметь при себе паспорт или его копию, сертификат о вакцинации против COVID-19, «подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг». Переболевшим коронавирусом необходимо предъявлять в ТЦ подтверждаемый QR-кодом сертификат о заболевании, где указано, что с даты выздоровления прошло не более полугода. Требование не распространяется на несовершеннолетних жителей региона, отмечает RT.
Кроме того, с 30 октября приостановят работу организации, предоставляющие услуги детских игровых комнат, детские развлекательные центры. Также в ближайшие дни власти Иркутской области усилят рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в учреждениях торговли и культуры, в транспорте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru