В России объяснили отказ поздравлять нового лидера Венгрии
Россия может не направлять поздравления победившему на выборах в Венгрии лидеру партии «Тиса» Петеру Мадьяру, поскольку на него, как предполагается, делали ставку Украина и Евросоюз. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, решение о поздравлениях остается на усмотрение руководства страны и не является принципиальным вопросом.
Он также заявил, что Москва, в отличие от других сторон, не оказывала активного влияния на выборы, тогда как Европа и Украина, по его утверждению, участвовали в кампании, включая финансовую поддержку и попытки воздействия на избирательный процесс.
Петер Мадьяр — лидер оппозиционной партии «Тиса», одержавший победу на последних парламентских выборах в Венгрии, передает «Радиоточка НСН».
