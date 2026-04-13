В России объяснили отказ поздравлять нового лидера Венгрии

Россия может не направлять поздравления победившему на выборах в Венгрии лидеру партии «Тиса» Петеру Мадьяру, поскольку на него, как предполагается, делали ставку Украина и Евросоюз. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, решение о поздравлениях остается на усмотрение руководства страны и не является принципиальным вопросом.

Мадьяр заявил, что не намерен первым звонить Путину

Он также заявил, что Москва, в отличие от других сторон, не оказывала активного влияния на выборы, тогда как Европа и Украина, по его утверждению, участвовали в кампании, включая финансовую поддержку и попытки воздействия на избирательный процесс.

Петер Мадьяр — лидер оппозиционной партии «Тиса», одержавший победу на последних парламентских выборах в Венгрии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
