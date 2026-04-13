США предупредили о возможном захвате судов в Ормузском проливе

США уведомили судоходные компании о возможности перехвата, перенаправления или захвата судов, нарушающих вводимые меры в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В опубликованном уведомлении для судов, работающих в регионе, говорится, что американская сторона готова применять такие меры в отношении нарушителей. Детали ограничений и критерии их применения в сообщении не уточняются.

СМИ: Два эсминца США едва избежали атаки в Ормузском проливе

11 апреля США и Иран начали переговоры в Исламабаде после заявления президента Дональда Трампа о договоренности о двухнедельном прекращении огня. Однако уже 12 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение достигнуто не было.

Позднее Трамп заявил о планах ввести фактическую блокаду судов, проходящих через Ормузский пролив. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, которые платили Ирану за проход через этот маршрут, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры