США предупредили о возможном захвате судов в Ормузском проливе
США уведомили судоходные компании о возможности перехвата, перенаправления или захвата судов, нарушающих вводимые меры в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В опубликованном уведомлении для судов, работающих в регионе, говорится, что американская сторона готова применять такие меры в отношении нарушителей. Детали ограничений и критерии их применения в сообщении не уточняются.
11 апреля США и Иран начали переговоры в Исламабаде после заявления президента Дональда Трампа о договоренности о двухнедельном прекращении огня. Однако уже 12 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение достигнуто не было.
Позднее Трамп заявил о планах ввести фактическую блокаду судов, проходящих через Ормузский пролив. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, которые платили Ирану за проход через этот маршрут, передает «Радиоточка НСН».
