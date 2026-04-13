Психиатр призвал не давить на подростков при резкой смене поведения
Родителям не стоит усиливать контроль и давление на детей при изменении их поведения в переходном возрасте, так как это может только усугубить отношения. Об этом сообщил NEWS.ru нарколог и психиатр Антон Рудковский.
По его словам, подростковый возраст сам по себе связан с эмоциональной нестабильностью, поэтому резкие перепады настроения, замкнутость или потеря интереса к привычным занятиям не всегда свидетельствуют о проблемах. При этом он отметил, что взрослые часто совершают ошибку, пытаясь сразу «поставить диагноз» по поведению ребенка.
Рудковский обратил внимание на признаки, которые требуют особого внимания: резкую смену круга общения, скрытность в использовании телефона, пропажу денег, нарушения сна, а также изменение состояния зрачков без очевидных причин. Он подчеркнул, что жесткий контроль и обвинения могут привести к тому, что подросток замкнется, и контакт с ним будет утрачен.
Вместо этого специалист посоветовал спокойно обсудить ситуацию без угроз и ультиматумов, а при необходимости обратиться за помощью к врачу. По его словам, консультация у нарколога может помочь либо снять тревогу, либо вовремя выявить проблему, передает «Радиоточка НСН».
