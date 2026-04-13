«Сейчас в целом идет очень сильный тренд на закрытие магазинов из этой сферы в торговых центрах. Это связано с агрессивным активным развитием маркетплейсов. Они не платят ни за аренду помещения, ни налоги на персонал в полном объеме. Не на все товары есть сертификат, поэтому это «серый» импорт. Также такая ситуация связана с налоговой политикой. На фоне этого не выдерживают не только российские бренды, но и иностранные, включая турецкие. Поэтому мы сейчас увидим много закрытий, их места будут занимать рестораны, кафе, развлекательный сектор. У каждого «новичка» на рынке есть срок, когда акционеры и владельцы готов наблюдать за своими инвестициями. Турецкие бизнесмены традиционно находятся на нашем рынке чуть дольше, чем все остальные. Они принимают решение, когда нет разумных объяснений держать магазины дальше открытыми», - объяснил он.

При этом он отметил, что азиатские бренды по-прежнему рассматривают российский рынок.

«Бренды все равно приходят на наш рынок, интересуются, но в этом году именно в торговые центры не будет большого захода. Это в основном азиатские бренды, до недавнего времени бренды из ОАЭ были. Также мы недавно ездили в Китай обсуждали с китайскими брендами заход на российский рынок, но они традиционно не торопятся», - добавил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов заявил НСН, что российский фешен-ретейл в последнее время несет убытки и переживает качественную трансформацию, уходя в онлайн.

