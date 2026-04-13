Не выдерживают: Какие иностранные бренды покидают российские ТЦ
Булат Шакиров заявил НСН, что конкуренции с маркетплейсами не выдерживают не только российские бренды, но и иностранные, включая турецкие.
Иностранные бренды начинают уходить из торговых центров, так как не выдерживают конкуренции с маркетплейсами, но азиатские компании все еще рассматривают российский офлайн-рынок, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
«Марка Рус», принадлежащая Fiba Retail Group турецкого миллиардера Хюсню Озйегина, закрывает в России все магазины одежных брендов Oxxo, Club, NetWork и Mudo. Эти сети начали работать в РФ после ухода из страны западных ритейлеров четыре года назад, но закрепиться на российском рынке им так и не удалось, пишет «Коммерсант». Шакиров объяснил, почему бренды не выдерживают.
«Сейчас в целом идет очень сильный тренд на закрытие магазинов из этой сферы в торговых центрах. Это связано с агрессивным активным развитием маркетплейсов. Они не платят ни за аренду помещения, ни налоги на персонал в полном объеме. Не на все товары есть сертификат, поэтому это «серый» импорт. Также такая ситуация связана с налоговой политикой. На фоне этого не выдерживают не только российские бренды, но и иностранные, включая турецкие. Поэтому мы сейчас увидим много закрытий, их места будут занимать рестораны, кафе, развлекательный сектор. У каждого «новичка» на рынке есть срок, когда акционеры и владельцы готов наблюдать за своими инвестициями. Турецкие бизнесмены традиционно находятся на нашем рынке чуть дольше, чем все остальные. Они принимают решение, когда нет разумных объяснений держать магазины дальше открытыми», - объяснил он.
При этом он отметил, что азиатские бренды по-прежнему рассматривают российский рынок.
«Бренды все равно приходят на наш рынок, интересуются, но в этом году именно в торговые центры не будет большого захода. Это в основном азиатские бренды, до недавнего времени бренды из ОАЭ были. Также мы недавно ездили в Китай обсуждали с китайскими брендами заход на российский рынок, но они традиционно не торопятся», - добавил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов заявил НСН, что российский фешен-ретейл в последнее время несет убытки и переживает качественную трансформацию, уходя в онлайн.
Горячие новости
- Не выдерживают: Какие иностранные бренды покидают российские ТЦ
- В России объяснили отказ поздравлять нового лидера Венгрии
- Первый пациент получил новую вакцину от колоректального рака
- Психиатр призвал не давить на подростков при резкой смене поведения
- Суд отклонил иск Трампа к WSJ на $10 миллиардов
- Roblox введет защищенные аккаунты для детей
- «Чей туфля?»: Ученый дал совет, как сделать речь правильной
- Голикову призвали подтвердить отсутствие планов повысить пенсионный возраст
- Трунов назвал два условия для смягчения приговора экс-мужу Лерчек
- Салют и парад на 9 Мая отменили в Саратовской области