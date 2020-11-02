В РСТ рассказали, сколько россиян заразились COVID-19 в Турции

Пресс-секретарь «Российского союза туриндустрии» объяснила в интервью НСН цифры Роспотребнадзора по заражениям коронавирусом российских туристов в Турции.

Большинство привезенных в Россию случаев коронавируса – из Турции, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, 90% ввезенных с сентября случаев коронавируса пришли из этой страны.

Пресс-секретарь «Российского союза туриндустрии» (РСТ) Ирина Тюрина рассказала НСН, откуда появились такие цифры по заражениям российских туристов коронавирусом в Турции.

«Турция – единственное сейчас массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение. В другие открытые страны число рейсов ограничено, а поток в сравнении с турецким мизерный. Кроме того, через Турцию россияне летают во многие другие страны, так как в Стамбуле возможны удобные стыковки. В анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию. То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная статистика», - отметила Тюрина.

Она отметила, что из Турции привезли коронавирус порядка 9 тысяч человек, что составляет всего 0,66% от всех, побывавших в стране за это время.

«По данным посольства России в Анкаре, зафиксировано 11 летальных случаев среди россиян за время курортного сезона, то есть с 10 сентября. В Москве, по официальной статистике, за последние сутки умерло 53 человека», - сравнили статистику смертей в РСТ.

Завозной COVID. Роспотребнадзор хочет ограничить сообщение с Турцией?

Тюрина также напомнила, что российские туристические компании понесли большие экономические потери в этом году, и закрытие Турции стало бы для них очередным ударом.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН усомнился в иностранном происхождении новых случаев коронавируса.

В России за минувшие сутки выявлены 18 257 случаев нового коронавируса. Скончались 238 пациентов с ковидом, а выписаны из больниц 10360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в российской столице (4796), а также в Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоссийские ТуристыТурция
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