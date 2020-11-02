В РСТ рассказали, сколько россиян заразились COVID-19 в Турции

Большинство привезенных в Россию случаев коронавируса – из Турции, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, 90% ввезенных с сентября случаев коронавируса пришли из этой страны.

Пресс-секретарь «Российского союза туриндустрии» (РСТ) Ирина Тюрина рассказала НСН, откуда появились такие цифры по заражениям российских туристов коронавирусом в Турции.

«Турция – единственное сейчас массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение. В другие открытые страны число рейсов ограничено, а поток в сравнении с турецким мизерный. Кроме того, через Турцию россияне летают во многие другие страны, так как в Стамбуле возможны удобные стыковки. В анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию. То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная статистика», - отметила Тюрина.

Она отметила, что из Турции привезли коронавирус порядка 9 тысяч человек, что составляет всего 0,66% от всех, побывавших в стране за это время.

«По данным посольства России в Анкаре, зафиксировано 11 летальных случаев среди россиян за время курортного сезона, то есть с 10 сентября. В Москве, по официальной статистике, за последние сутки умерло 53 человека», - сравнили статистику смертей в РСТ.