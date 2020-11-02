В РСТ рассказали, сколько россиян заразились COVID-19 в Турции
Пресс-секретарь «Российского союза туриндустрии» объяснила в интервью НСН цифры Роспотребнадзора по заражениям коронавирусом российских туристов в Турции.
Большинство привезенных в Россию случаев коронавируса – из Турции, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, 90% ввезенных с сентября случаев коронавируса пришли из этой страны.
Пресс-секретарь «Российского союза туриндустрии» (РСТ) Ирина Тюрина рассказала НСН, откуда появились такие цифры по заражениям российских туристов коронавирусом в Турции.
«Турция – единственное сейчас массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение. В другие открытые страны число рейсов ограничено, а поток в сравнении с турецким мизерный. Кроме того, через Турцию россияне летают во многие другие страны, так как в Стамбуле возможны удобные стыковки. В анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию. То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная статистика», - отметила Тюрина.
Она отметила, что из Турции привезли коронавирус порядка 9 тысяч человек, что составляет всего 0,66% от всех, побывавших в стране за это время.
«По данным посольства России в Анкаре, зафиксировано 11 летальных случаев среди россиян за время курортного сезона, то есть с 10 сентября. В Москве, по официальной статистике, за последние сутки умерло 53 человека», - сравнили статистику смертей в РСТ.
Тюрина также напомнила, что российские туристические компании понесли большие экономические потери в этом году, и закрытие Турции стало бы для них очередным ударом.
Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН усомнился в иностранном происхождении новых случаев коронавируса.
В России за минувшие сутки выявлены 18 257 случаев нового коронавируса. Скончались 238 пациентов с ковидом, а выписаны из больниц 10360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в российской столице (4796), а также в Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- В России появится центр по борьбе с телефонным спамом и фишингом
- НКР: Азербайджан использует зажигательные ракеты в лесах
- СМИ: Евро-2021 могут провести в России
- Российский рынок акций к вечеру отыграл частично дневное падение
- Новая презентация Apple пройдёт 10 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru