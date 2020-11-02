Завозной COVID. Роспотребнадзор хочет ограничить сообщение с Турцией?

На туристов, вернувшихся из Турции, приходятся 90% всех ввезенных из-за рубежа случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные привела на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с вирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, с момента возобновления авиасообщения с Турцией там побывали почти полтора миллиона россиян. Из них у 10 тысяч при возвращении был выявлен коронавирус, указала Попова. «Очевидно, необходимо предложить определенные меры», - добавила руководитель Роспотребнадзора.

Обсуждение возможного снижения интенсивности авиасообщения между Россией и Турцией уже идет. Как сообщили «Интерфаксу» в одной из турецких авиакомпаний, с учетом завершения туристического сезона разговор идет про обоюдное сокращение количества авиарейсов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение. Правда, собеседник агентства указал на исключительно экономические причины, объяснив такой шаг падением турпотока в зимний период и, как следствие, спроса на авиаперевозки.

Авиасообщение России с Турцией, прерванное в начале пандемии коронавируса, возобновилось в августе. Сначала открылось регулярное сообщение с Анкарой и Стамбулом, а затем возобновились чартерные перевозки на турецкие курорты - Анталья, Бодрум и Даламан. В одной только Анталье успели побывать 1 миллион 400 тысяч россиян. По сравнению с прошлым годом это почти в четыре раза меньше. Но очень много в условиях, когда всю осень в Турции количество ежесуточно выявляемых новых случаев заболевания коронавирусом неуклонно росло. И, тем не менее, страну открыли для массового туризма.

Российские санитарные власти не могли не подозревать, что выездной туризм непременно станет еще одним способом доставки инфекции в страну. Неспроста же зарубежные поездки обуславливались необходимостью заполнить специальную анкету на портале «Госуслуги» и сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения. А потом и вовсе ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для всех прибывших из-за границы.

Опасения, что турпоток по возвращении с курортов привезет с собой коронавирус, вкупе с прогнозами о неизбежности осеннего всплеска или второй волны пандемии должны были стать основой для решения о невозможности открытия массовых поездок. Но не стали. Возможно, по причинам экономического характера, к примеру, желания дать возможность туристической и авиаотрасли хоть как-то минимизировать убытки от COVID. Не откройся Турция для массового туриста – не было бы 10 тысяч завезенных случаев и мультипликативного эффекта от них.

А сейчас что говорить про какие-то меры? Сезон-то закончился.

