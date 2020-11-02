Вирусологи «опровергают Турцию» как причину роста COVID-19 в России

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи в эфире НСН усомнился в иностранном происхождении новых случаев коронавируса.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% случаев коронавируса, ввезенных с сентября из-за границы, пришли в Россию из Турции.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН усомнился в иностранном происхождении новых случаев коронавируса.

«У всех, кто прилетает из Турции, тут же берут мазок на коронавирус, прямо в аэропорту. Ей, конечно, лучше знать, она главный санитарный врач, но я не слышал, чтобы там была большая выявляемость. Насчет закрытия границ тоже сомнительно, потому что поток туда колоссальный. Не только Турция, и наши курорты переполнены – и Крым, и Сочи. Закрыть границы, остановить поток – нереально. Люди могут этого не понять. Ведь больше половины россиян не верят в эту пандемию», - отметил Ершов.

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По его мнению, заболеваемость стала подниматься, потому что «несравненно больше ставится анализов».

«И наслоились сезонные явления – грипп, ОРВИ. Это самое неприятное. Так что открытые границы большого влияния не оказали, это внутренние факторы. Но видимо, как-то надо объяснить рост заболеваемости. Минздрав и Попова понимают, что локаут объявлять сейчас невозможно. А другого по-настоящему эффективного способа борьбы нет, кроме карантина», - признался ученый.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа в заработали чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

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ФОТО: РИА Новости / Мустафа Далпальта
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорТурция
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