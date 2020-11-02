Вирусологи «опровергают Турцию» как причину роста COVID-19 в России

По его мнению, заболеваемость стала подниматься, потому что «несравненно больше ставится анализов».

«И наслоились сезонные явления – грипп, ОРВИ. Это самое неприятное. Так что открытые границы большого влияния не оказали, это внутренние факторы. Но видимо, как-то надо объяснить рост заболеваемости. Минздрав и Попова понимают, что локаут объявлять сейчас невозможно. А другого по-настоящему эффективного способа борьбы нет, кроме карантина», - признался ученый.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа в заработали чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

