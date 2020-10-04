В России зарегистрировано почти 10,5 тысяч новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 499 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболевания выявлен 1 215 001 случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 499 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 920 (27,8%) без клинических проявлений», — сообщает оперштаб.
В России за минувшие сутки скончались от последствий коронавируса 107 человек. За время эпидемии погибли от COVID-19 21 358 россиян.
В стране за прошедшие 24 часа выздоровели после COVID-19 3284 пациента. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции из стационаров после излечения выписаны 979 143 человека.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что победить коронавирус невозможно.
«Что касается победы над коронавирусом, это зоонозное заболевание, которое в принципе победить невозможно. Единственное, что возможно, это сделать ее вакциноуправляемой. Что мы сейчас и делаем, давая вакцину, иммунизируя население, создавая у населения протективный иммунитет, уровень которого надо достичь порядка 70%, а лучше 80%», - сказал Гинцбург.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru