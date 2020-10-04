В России зарегистрировано почти 10,5 тысяч новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 499 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 920 (27,8%) без клинических проявлений», — сообщает оперштаб.

В России за минувшие сутки скончались от последствий коронавируса 107 человек. За время эпидемии погибли от COVID-19 21 358 россиян.

В стране за прошедшие 24 часа выздоровели после COVID-19 3284 пациента. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции из стационаров после излечения выписаны 979 143 человека.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что победить коронавирус невозможно.

«Что касается победы над коронавирусом, это зоонозное заболевание, которое в принципе победить невозможно. Единственное, что возможно, это сделать ее вакциноуправляемой. Что мы сейчас и делаем, давая вакцину, иммунизируя население, создавая у населения протективный иммунитет, уровень которого надо достичь порядка 70%, а лучше 80%», - сказал Гинцбург.

