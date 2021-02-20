В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей вакцины от COVID-19. Препарат «КовиВак» создан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Вакцина получила регистрацию в Минздраве.
Ранее в России была зарегистрирована вакцина «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора.
«КовиВак» — цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы, передает RT.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что россияне смогут выбрать самостоятельно, какой именно вакциной привиться от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru