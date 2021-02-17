Названа причина отсутствия антител к коронавирусу после вакцинации
Стала известна причина отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации у некоторых пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Андрея Позднякова.
По его словам, такие люди проходят неправильно выбранное лабораторное исследование. Тест, который следует делать после прививки, показывает наличие антител IgG к спайковому антигену. Медик объяснил это тем, что все имеющиеся и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени используют именно его.
Как отметил Поздняков, у некоторых перенесших болезнь присутствуют антитела только к спайковому антигену, у других — к обоим антигенам, а у третьих — только к нуклеокапсидному.
В случае, если человек хочет проверить иммунный ответ после вакцинации, то ему следует сдавать тест на антитела IgG к спайковому антигену.
Переболевшим COVID-19 необходимо сделать прививку от коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Она объяснила такой призыв тем, что у многих переболевших иммунитет бывает слабым.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал об отличиях иммунитета после болезни от вакцины на собственном примере.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Илон Маск утратил титул самого богатого человека в мире
- Названа причина отсутствия антител к коронавирусу после вакцинации
- США высказались за укрепление стратегической стабильности с РФ после ДСНВ
- «Севмаш»: строительство подлодок проекта «Ясень-М» идет по графику
- Суперлекарство от любых болезней разработали российские ученые
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru