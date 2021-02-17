Названа причина отсутствия антител к коронавирусу после вакцинации

Стала известна причина отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации у некоторых пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Андрея Позднякова.

По его словам, такие люди проходят неправильно выбранное лабораторное исследование. Тест, который следует делать после прививки, показывает наличие антител IgG к спайковому антигену. Медик объяснил это тем, что все имеющиеся и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени используют именно его.

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Как отметил Поздняков, у некоторых перенесших болезнь присутствуют антитела только к спайковому антигену, у других — к обоим антигенам, а у третьих — только к нуклеокапсидному.

В случае, если человек хочет проверить иммунный ответ после вакцинации, то ему следует сдавать тест на антитела IgG к спайковому антигену.

Переболевшим COVID-19 необходимо сделать прививку от коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Она объяснила такой призыв тем, что у многих переболевших иммунитет бывает слабым.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал об отличиях иммунитета после болезни от вакцины на собственном примере.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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