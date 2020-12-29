Голикова рассказала о возможности россиян выбрать вакцину от COVID-19

В первом квартале 2021 года россияне смогут выбрать, какой именно вакциной привиться от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что, скорее всего, в январе такой возможности не будет, а произойдет в первом квартале года, передает РИА Новости.