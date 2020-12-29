Голикова рассказала о возможности россиян выбрать вакцину от COVID-19
В первом квартале 2021 года россияне смогут выбрать, какой именно вакциной привиться от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она уточнила, что, скорее всего, в январе такой возможности не будет, а произойдет в первом квартале года, передает РИА Новости.
Вице-премьер добавила, что порядка 30 тыс. доз второй вакцины уже поступило в оборот. Она поступает в российские регионы, отмечает RT.
Накануне Голикова также рассказала, способна ли российская вакцина «Спутник V» бороться с британским штаммом коронавируса, сообщает Ura.ru.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН рассказал, как работает лекарство от коронавируса, которое в России планируется создать к осени или концу следующего года.
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