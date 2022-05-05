В России зарегистрировали препарат от коронавируса «Миробивир»
5 мая 202216:37
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Миробивир». Соответствующая запись появилась в госреестре.
В документе говорится, что новинка была разработана компанией «Фармасинтез». В основе препарата, который зарегистрирован в виде таблеток - комбинация нирматрелвира и ритонавира.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира», разработанный фармацевтической компанией «Промомед».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- Япония объявила о дополнительных санкциях против России
- ЦБ снизил официальный курс доллара на пятницу до 66,24 рубля
- МЧС: Почти в каждом регионе РФ возникли природные пожары
- В России зарегистрировали препарат от коронавируса «Миробивир»
- Болгарские политики сняли украинский флаг со здания администрации в Софии
- Шольц: Санкции с России будут сняты только после согласования с Украиной
- В Киеве задержали одного из лидеров партии Медведчука
- ВОЗ: Избыточная смертность из-за COVID-19 в мире составила около 14,9 млн человек
- Paulig закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ
- Зеленский пообщался со Штайнмайером
5 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru