В России зарегистрировали препарат от коронавируса «Миробивир»

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Миробивир». Соответствующая запись появилась в госреестре.

В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19

В документе говорится, что новинка была разработана компанией «Фармасинтез». В основе препарата, который зарегистрирован в виде таблеток - комбинация нирматрелвира и ритонавира.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира», разработанный фармацевтической компанией «Промомед».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: таблетки аптека фармакология пилюли лекарства
ТЕГИ:РоссияКоронавирусЛекарстваМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры