Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира»

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира» разработки фармацевтической компании «Промомед». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Основой препарата является нирматрелвир и ритонавир. Отмечается, что исследования показали выраженное противовирусное действие «Скайвира»при лечении СOVID.

В ведомстве здравоохранения отметили, что препарат может назначаться для амбулаторного лечения коронавируса легкой и среднетяжелой степени.



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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:Минздрав
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