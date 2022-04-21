Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира»
21 апреля 202220:58
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира» разработки фармацевтической компании «Промомед». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Основой препарата является нирматрелвир и ритонавир. Отмечается, что исследования показали выраженное противовирусное действие «Скайвира»при лечении СOVID.
В ведомстве здравоохранения отметили, что препарат может назначаться для амбулаторного лечения коронавируса легкой и среднетяжелой степени.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru